У поліції розповіли про причини стрілянини на Київщині

Джерело: сайт Нацполіції

Чоловік, який отримав вогнепальні поранення у п'ятницю ввечері в с. Петропавлівська Борщагівка на Київщині, заборгував нападникам 200 тисяч доларів.

Деталі: Як з'ясували поліцейські, потерпілий займався купівлею та продажем акцій, працював не офіційно. Остання операція була неуспішна, і він заборгував 200 тисяч доларів своїм знайомим.

Коли він йшов вулицею свого села, побачив цих чоловіків біля автівки і підійшов до них. В цей час і стався напад. Спочатку двоє чоловіків вирвали у нього пакет з ноутбуком, а потім один з них здійснив кілька пострілів у бік боржника і зникли на автомобілі.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч. 4 ст. 187 (Розбій) КПК.

У поліції також підтвердили, що було затримано двох жителів Харківщини 62-ти та 51-річного віку, один з яких у минулому мав відношення до служби в ОВС. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Що було раніше: У п'ятницю ввечері очільник управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що у Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав 7 вогнепальних поранень. Поліція затримала підозрюваних.