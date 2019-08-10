В полиции рассказали о причинах стрельбы в Киевской области

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Суббота, 10 августа 2019, 13:38

Источник: сайт Нацполиции

Мужчина, получивший огнестрельные ранения в пятницу вечером в с. Петропавловская Борщаговка Киевской области, задолжал нападавшим 200 тысяч долларов.

Детали: Как выяснили полицейские, потерпевший занимался покупкой и продажей акций, работал не официально. Последняя операция была неуспешной, и он задолжал 200 тысяч долларов своим знакомым.

 

Когда он шел по улице своего села, увидел этих мужчин у машины и подошел к ним. В это время и произошло нападение. Сначала двое мужчин вырвали у него пакет с ноутбуком, а потом один из них произвел несколько выстрелов в сторону должника и скрылись на автомобиле.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) КПК.

В полиции также подтвердили, что были задержаны двое жителей Харьковской области 62-ти и 51-летнего возраста, один из которых в прошлом имел отношение к службе в ОВД. Они находятся в изоляторе временного содержания.

 

Что было раньше: В пятницу вечером глава управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, в результате которой человек получил 7 огнестрельных ранений. Полиция задержала подозреваемых.

Украинская правда

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Темы: криминал Киевская область полиция


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