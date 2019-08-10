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У зоні ООС загинув нацгвардієць

Субота, 10 серпня 2019, 19:56

Джерело: прес-центр ООС

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Деталі: Український військовий загинув під час виконання бойового завдання. 

10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили режим припинення вогню чотири рази,

Обстріли велися поблизу н.п.Пищевик, Гнутове, в районі Світлодарська та поблизу Луганського.   

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
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