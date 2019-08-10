У зоні ООС загинув нацгвардієць

8242 перегляди
Субота, 10 серпня 2019, 19:56

Джерело: прес-центр ООС

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Деталі: Український військовий загинув під час виконання бойового завдання. 

10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили режим припинення вогню чотири рази,

Обстріли велися поблизу н.п.Пищевик, Гнутове, в районі Світлодарська та поблизу Луганського.   

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас Мінські угоди


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: 6 обстрілів позицій військових 10 серпня 2019, 07:37
Військові ООС не причетні до обстрілу в Горлівці 5 серпня – СЦКК 9 серпня 2019, 12:03
ООС: 9 обстрілів, без втрат 9 серпня 2019, 07:36
Усі новини
Головні новини
Сенцов підтримав протестуючих в РФ
Джемілєв прокоментував заяву Ердогана щодо анексії Криму
Обшукують судно, що возило в окупований Крим паливо для флоту РФ - прокуратура
"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі 3 туру УПЛ
Усі новини
безпека

Розбили ртутний термометр. Що робити і куди віднести?

Досвід

Як я провів місяць на Антарктиді

здоров'я

4 поради, як не захворіти від кондиціонера