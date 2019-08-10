В зоне ООС погиб нацгвардеец

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Суббота, 10 августа 2019, 19:56

Источник: пресс-центр ООС

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Детали: Украинский военный погиб при выполнении боевого задания.

10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили режим прекращения огня четыре раза,

Обстрелы велись вблизи н.п.Пищевик, Гнутово, в районе Светлодарска и вблизи Луганского.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


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