В зоне ООС погиб нацгвардеец
Суббота, 10 августа 2019, 19:56
Источник: пресс-центр ООС
В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Детали: Украинский военный погиб при выполнении боевого задания.
10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили режим прекращения огня четыре раза,
Обстрелы велись вблизи н.п.Пищевик, Гнутово, в районе Светлодарска и вблизи Луганского.
Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинская правда