В зоне ООС погиб нацгвардеец

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи н.п.Пищевик, Гнутово, в районе Светлодарска и вблизи Луганского.

10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили режим прекращения огня четыре раза,

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Украинская правда

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