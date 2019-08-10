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Мітинг за вільні вибори в Москві: 325 затриманих, понад 10 - неповнолітні

Субота, 10 серпня 2019, 23:47

Джерело: ОВС-Інфо, Інтерфакс

Кількість затриманих у чотирьох містах РФ через акцію за вільні вибори зросла до 325 осіб. 

Деталі: У Москві затримано 229 осіб, у Петербурзі - 81, у Ростові-на-Дону затримали 13 осіб, у Брянську - двох. 

Як заявив уповноважений з прав дитини у Москві Євген Бунімович, на неузгодженій акції опозиції у Москві було затримано понад 10 підлітків. Він заявив, що точних цифр немає, і більшість з них "вже відпустили". 

Член Ради при президентові РФ з прав людини Андрій Бабушкін заявив, що "бачив багато жорстких затримань, в тому числі неповнолітніх і журналістів". "Журналістів хотіли звільнити, але вони відмовилися піти, поки всіх не відпустять".  За його оцінкою, було "багато невмотивованих затримань". 

У департаменті охорони здоров'я Москви повідомили, що у суботу учасники мітингу на проспекті Сахарова звернулися за допомогою до медиків чотири рази. 

"Усі звернення пов'язані із загостренням хронічних захворювань, медичну допомогу було надано на місці. Звернень з приводу травм зафіксовано не було", - заявили у департаменті охорони здоров'я.  

Теми: Росіямітингиполіціявибори
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