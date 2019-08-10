У Москві знову мітингують за чесні вибори

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Субота, 10 серпня 2019, 14:59
Илья Варламов/Twitter

У Москві в черговому мітингу за допуск незалежних кандидатів до Мосміськдуми на проспекті Сахарова бере участь понад 40 тисяч осіб.

За підрахунками проекту "Білий лічильник", до 14:00 на мітинг прийшли 7,2 тисячі осіб. Пізніше "Білий лічильник" повідомив, що на 15:00 на територію мітингу "За свободу і справедливість" у Москві пройшли 40 тисяч учасників.

Головне управління МВС також повідомляє, що на 14.00 в узгодженому владою Москви мітингу беруть участь близько 7 тисяч осіб.

Незареєстрований кандидат до Мосміськдуми Любов Соболь повідомила, що поліція прийшла з обшуком в центр збору підписів прихильників Олексія Навального на Різдвяному бульварі, а також в резервну студію "Навальний LIVE".

Соболь також заявила про своє затримання.

Сайт ГУ МВС по Москві опублікував інформацію про те, що в поліцію нібито звернулися організатори мітингу "на проспекті Сахорова" із заявою про те, що Соболь та інші учасники заходу збираються влаштовувати провокації на акції.

Передісторія:

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
  • Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді також було затримано більше тисячі людей.

Українська правда

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Теми: Росія акції вибори


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