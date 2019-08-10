У Москві знову мітингують за чесні вибори

У Москві в черговому мітингу за допуск незалежних кандидатів до Мосміськдуми на проспекті Сахарова бере участь понад 40 тисяч осіб.

За підрахунками проекту "Білий лічильник", до 14:00 на мітинг прийшли 7,2 тисячі осіб. Пізніше "Білий лічильник" повідомив, що на 15:00 на територію мітингу "За свободу і справедливість" у Москві пройшли 40 тисяч учасників.

К 14:00 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве прошли 7,2 тыс.участников. Подсчёт продолжается.

Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди. Люди скандируют #пропускай.#БелыйСчётчик #митингЗАсвободу — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) August 10, 2019

Головне управління МВС також повідомляє, що на 14.00 в узгодженому владою Москви мітингу беруть участь близько 7 тисяч осіб.

Опять никто не пришёл pic.twitter.com/iZwFp8eZMR — Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019

Незареєстрований кандидат до Мосміськдуми Любов Соболь повідомила, що поліція прийшла з обшуком в центр збору підписів прихильників Олексія Навального на Різдвяному бульварі, а також в резервну студію "Навальний LIVE".

Соболь також заявила про своє затримання.

Люди продолжают идти к проспекту Сахарова от метро pic.twitter.com/sytBoqBykm — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Сайт ГУ МВС по Москві опублікував інформацію про те, що в поліцію нібито звернулися організатори мітингу "на проспекті Сахорова" із заявою про те, що Соболь та інші учасники заходу збираються влаштовувати провокації на акції.

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