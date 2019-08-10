У Москві знову мітингують за чесні вибори
У Москві в черговому мітингу за допуск незалежних кандидатів до Мосміськдуми на проспекті Сахарова бере участь понад 40 тисяч осіб.
За підрахунками проекту "Білий лічильник", до 14:00 на мітинг прийшли 7,2 тисячі осіб. Пізніше "Білий лічильник" повідомив, що на 15:00 на територію мітингу "За свободу і справедливість" у Москві пройшли 40 тисяч учасників.
К 14:00 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве прошли 7,2 тыс.участников. Подсчёт продолжается.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) August 10, 2019
Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди. Люди скандируют #пропускай.#БелыйСчётчик #митингЗАсвободу
Головне управління МВС також повідомляє, що на 14.00 в узгодженому владою Москви мітингу беруть участь близько 7 тисяч осіб.
Очередь на рамках! pic.twitter.com/1POq2IkBRN— Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019
Опять никто не пришёл pic.twitter.com/iZwFp8eZMR— Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019
Незареєстрований кандидат до Мосміськдуми Любов Соболь повідомила, що поліція прийшла з обшуком в центр збору підписів прихильників Олексія Навального на Різдвяному бульварі, а також в резервну студію "Навальний LIVE".
Соболь також заявила про своє затримання.
Люди продолжают идти к проспекту Сахарова от метро pic.twitter.com/sytBoqBykm— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019
Сайт ГУ МВС по Москві опублікував інформацію про те, що в поліцію нібито звернулися організатори мітингу "на проспекті Сахорова" із заявою про те, що Соболь та інші учасники заходу збираються влаштовувати провокації на акції.
Передісторія:
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
- 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
- Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді також було затримано більше тисячі людей.