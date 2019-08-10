Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві знову мітингують за чесні вибори

Субота, 10 серпня 2019, 14:59
У Москві знову мітингують за чесні вибори
Илья Варламов/Twitter

У Москві в черговому мітингу за допуск незалежних кандидатів до Мосміськдуми на проспекті Сахарова бере участь понад 40 тисяч осіб.

За підрахунками проекту "Білий лічильник", до 14:00 на мітинг прийшли 7,2 тисячі осіб. Пізніше "Білий лічильник" повідомив, що на 15:00 на територію мітингу "За свободу і справедливість" у Москві пройшли 40 тисяч учасників.

Головне управління МВС також повідомляє, що на 14.00 в узгодженому владою Москви мітингу беруть участь близько 7 тисяч осіб.

Незареєстрований кандидат до Мосміськдуми Любов Соболь повідомила, що поліція прийшла з обшуком в центр збору підписів прихильників Олексія Навального на Різдвяному бульварі, а також в резервну студію "Навальний LIVE".

Соболь також заявила про своє затримання.

Сайт ГУ МВС по Москві опублікував інформацію про те, що в поліцію нібито звернулися організатори мітингу "на проспекті Сахорова" із заявою про те, що Соболь та інші учасники заходу збираються влаштовувати провокації на акції.

Передісторія:

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
  • Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді також було затримано більше тисячі людей.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіяакціївибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: