Митинг за свободные выборы в Москве: 325 задержанных, более 10 - несовершеннолетние

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Суббота, 10 августа 2019, 23:47

Источник: ОВД-Инфо, Интерфакс

Количество задержанных в четырех городах РФ в связи с акцией за свободные выборы возросла до 325 человек.

Детали: В Москве задержаны 229 человек, в Петербурге - 81, в Ростове-на-Дону задержали 13 человек, в Брянске - двух.

Как заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, на несогласованной акции оппозиции в Москве были задержаны более 10 подростков. Он заявил, что точных цифр нет, и большинство из них "уже отпустили".

Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что "видел много жестких задержаний, в том числе несовершеннолетних и журналистов".

"Журналистов хотели освободить, но они отказались уйти, пока всех не отпустят", сообщил Бабушкин.  По его оценке, было "много немотивированных задержаний".

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в субботу участники митинга на проспекте Сахарова обратились за помощью к медикам четыре раза.

"Все обращения были связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь была оказана на месте. Обращений по поводу травм зафиксировано не было", - заявили в департаменте здравоохранения.

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Темы: Росcия митинги полиция виборы


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