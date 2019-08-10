Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Митинг за свободные выборы в Москве: 325 задержанных, более 10 - несовершеннолетние

Суббота, 10 августа 2019, 23:47

Источник: ОВД-Инфо, Интерфакс

Количество задержанных в четырех городах РФ в связи с акцией за свободные выборы возросла до 325 человек.

Детали: В Москве задержаны 229 человек, в Петербурге - 81, в Ростове-на-Дону задержали 13 человек, в Брянске - двух.

Как заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, на несогласованной акции оппозиции в Москве были задержаны более 10 подростков. Он заявил, что точных цифр нет, и большинство из них "уже отпустили".

Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что "видел много жестких задержаний, в том числе несовершеннолетних и журналистов".

"Журналистов хотели освободить, но они отказались уйти, пока всех не отпустят", сообщил Бабушкин.  По его оценке, было "много немотивированных задержаний".

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в субботу участники митинга на проспекте Сахарова обратились за помощью к медикам четыре раза.

"Все обращения были связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь была оказана на месте. Обращений по поводу травм зафиксировано не было", - заявили в департаменте здравоохранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиямитингиполициявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Росcия
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: