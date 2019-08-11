В результаті вибуху бензовозу в Танзанії загинуло понад 61 людина

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Неділя, 11 серпня 2019, 05:53

Щонайменше 61 людина загинула і 70 отримали поранення в результаті вибуху бензовозу в Танзанії.

Про це з посиланням на уряд повідомляє CNN.

За повідомленням місцевої влади, бензовоз, намагаючись уникнути зіткнення з мотоциклом, не впорався з керуванням, в результаті чого перекинувся, а через 20 хвилин вибухнув.

Очевидці кажуть, що після аварії з цистерни бензовозу почало текти паливо, його місцеві жителі намагалися набрати в підручні ємності. У момент вибуху на місці події було близько 150 чоловік.

Дорога, на якій сталася аварія, є однією з ключових транспортних магістралей Танзанії, використовуваної для транспортування імпорту та експорту.

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Теми: аварія вибух


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