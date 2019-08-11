В результате взрыва бензовоза в Танзании погибло более 61 человека

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Воскресенье, 11 августа 2019, 05:53

По меньшей мере 61 человек погибли и 70 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Танзании.

Об этом со ссылкой на правительство сообщает CNN.

По заявлению местной власти, бензовоз, пытаясь избежать столкновения с мотоциклом, потерял управление, в результате чего перекинулся, а спустя 20 минут взорвался.

Очевидцы говорят, что после аварии из цистерны бензовоза начало течь топливо, его местные жители пытались набрать в подручные емкости. В момент взрыва на месте происшествия было около 150 человек.

Дорога, на которой произошла авария, является одной из ключевых транспортных магистралей Танзании, используемой для транспортировки импорта и экспорта.

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Темы: авария взрыв


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