В результате взрыва бензовоза в Танзании погибло более 61 человека
По меньшей мере 61 человек погибли и 70 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Танзании.
Об этом со ссылкой на правительство сообщает CNN.
По заявлению местной власти, бензовоз, пытаясь избежать столкновения с мотоциклом, потерял управление, в результате чего перекинулся, а спустя 20 минут взорвался.
Очевидцы говорят, что после аварии из цистерны бензовоза начало течь топливо, его местные жители пытались набрать в подручные емкости. В момент взрыва на месте происшествия было около 150 человек.
Дорога, на которой произошла авария, является одной из ключевых транспортных магистралей Танзании, используемой для транспортировки импорта и экспорта.
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