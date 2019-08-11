Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Україну

Джерело: The Times of Israel з посиланням на офіс прем'єр-міністра Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідає Україну з офіційним візитом.

Деталі: Візит Нетаньяху, який стане його першим офіційним візитом в Україну з березня 1999 року, заплановано на 18-20 серпня.

Глава уряду Ізраїлю має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та відвідати Меморіальний центр у Бабиному Яру.

Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який відвідає Київ з моменту вступу Зеленського на посаду глави держави.

Передісторія:

У квітні Нетаньяху у телефонній розмові привітав новообраного президента України Володимира Зеленського, висловивши надію на "продовження хороших відносин між країнами" і запросив його відвідати Ізраїль.

Згодом Зеленський провів зустріч з українськими рабинами і міністром з питань навколишнього середовища Ізраїлю. В Єрусалимі зустріч назвали дуже позитивною, заявивши, що Зеленський "дуже добре налаштований по відношенню до єврейської держави".

21 січня 2019 року Ізраїль і Україна підписали угоду про зону вільної торгівлі. Тоді Нетаньяху заявив про "міцні" ізраїльсько-українських відносини, які мають "глибоке історичне і культурне коріння".

Нова ЗВТ передбачає фактично повне скасування ввізних мит на промислові товари, за виключенням ювелірних виробів. Більшість мит на ці товари – близько 80% з боку Ізраїлю та 70% з боку України – мають бути скасовані одразу після набуття чинності угоди.

Переговори про ЗВТ між Україною та Ізраїлем почалися у 2015 році. У березні 2018-го прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що сторони домовилися про підписання договору про ЗВТ, а п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що чекає на візит прем'єр-міністра Ізраїлю до Києва для підписання відповідної угоди.

11 липня Верховна Рада ратифікувала міжнародну угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

7 серпня президент України підписав угоду про ЗВТ, в Ізраїлі ратифікація документа відбудеться після виборів до Кнесету, призначених на вересень 2019 року.

Читайте також:

Вільна торгівля та нічого зайвого: що дає Україні ЗВТ із Ізраїлем