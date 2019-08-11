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Премьер-министр Израиля впервые за 20 лет посетит Украину

Воскресенье, 11 августа 2019, 17:26
Премьер-министр Израиля впервые за 20 лет посетит Украину

Источник: The Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра Израиля 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Украину с официальным визитом. 

Детали: Визит Нетаньяху, который станет его первым официальным визитом в Украину с марта 1999 года, запланирован на 18-20 августа. 

Глава правительства Израиля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить Мемориальный центр в Бабьем Яру. 

Предыстория:

  • В апреле Нетаньяху в телефонном разговоре приветствовал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, выразив  надежду на "продолжение хороших отношений между странами" и пригласив его посетить Израиль. 
  • Позже Зеленский провел встречу с украинскими раввинами и министром по вопросам окружающей среды Израиля. В Иерусалиме встречу назвали очень позитивной, заявив, что Зеленский "очень хорошо настроен по отношению к еврейскому государству".
  • 21 января 2019 года Израиль и Украина подписали соглашение о зоне свободной торговле. Тогда Нетаньяху заявил о "крепких" израильско-украинских отношениях, которые имеют "глубокие исторические и культурные корни".
  • Новая ЗСТ предусматривает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары - около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины - должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.
  • Переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем начались в 2015 году. В марте 2018-го премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявли, что стороны договорились о подписании договора о ЗСТ, а пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает визита премьер-министра Израиля в Киев для подписания договора о ЗСТ.
  • 11 июля Верховная Рада ратифицировала международное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. 
  • 7 августа президент Украины подписал соглашение о ЗСТ, в Израиле ратификация документа состоится после выборов в Кнессет, назначенных на сентябрь 2019 года. 

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Темы: ИзраильпремьерЗеленский
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