ДТП маршрутки і авто на Київщині: 2 загиблих, 13 травмованих

Від ДСНС залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

У відомстві повідомили, що підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих.

Деталі: Аварія сталася близько 19:00 у Васильківському районі на Київщині.

Внаслідок ДТП поблизу смт.Глеваха за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса загинули двоє осіб, 13 людей зазнали травм.

Українська правда

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