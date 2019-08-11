ДТП маршрутки і авто на Київщині: 2 загиблих, 13 травмованих

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Неділя, 11 серпня 2019, 21:02

Джерело: прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій

Внаслідок ДТП поблизу смт.Глеваха за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса загинули двоє осіб, 13 людей зазнали травм. 

Деталі: Аварія сталася близько 19:00 у Васильківському районі на Київщині. 

У відомстві повідомили, що підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих.

Від ДСНС залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. 

Українська правда

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Теми: аварія Київська область ДСНС


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