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ДТП маршрутки и авто на Киевщине: 2 погибших, 13 травмированных

Воскресенье, 11 августа 2019, 21:02
ДТП маршрутки и авто на Киевщине: 2 погибших, 13 травмированных
фото - ГСЧС Украины

Источник: пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

В результате ДТП вблизи смт.Глеваха с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека, 13 человек получили травмы.

Детали: Авария произошла около 19:00 в Васильковском районе Киевской области.

В ведомстве сообщили, что подразделениями ГСЧС осуществляется деблокация погибших.

От ГСЧС привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники. 

Украинская правда
Темы: аварияКиевская областьГСЧС
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