ООС: Чотири порушення "тиші" бойовиками, без втрат

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Неділя, 11 серпня 2019, 21:23

Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил

У неділю в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню. 

Деталі: Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції підрозділів ООС з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Старогнатівки з напрямку Новоласпи, біля Водяного з напрямку Пікуз, поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили обстріл в районі н.п. Кримське з напрямку Сокільників. 

Українська правда

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Теми: Донбас ОРДЛО Мінські угоди


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