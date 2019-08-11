ООС: Четыре нарушения "тишины" боевиками, без потерь
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил
В воскресенье в районе проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня.
Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции подразделений ООС из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле н.п. Старогнатовка с направления Новоласпы, близ Водяного с направления Пикуз, вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрел в районе н.п. Крымское с направления Сокольников.
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