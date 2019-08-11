ООС: Четыре нарушения "тишины" боевиками, без потерь

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Воскресенье, 11 августа 2019, 21:23

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

В воскресенье в районе проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня.

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции подразделений ООС из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле н.п. Старогнатовка с направления Новоласпы, близ Водяного с направления Пикуз, вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрел в районе н.п. Крымское с направления Сокольников.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО Минские соглашения


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