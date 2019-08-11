Під консульством РФ в Одесі вимагали звільнити Клиха і Сенцова

Джерело: Думская

Біля генконсульства РФ в Одесі пройшла акція на підтримку політв'язнів, які незаконно засуджені і утримуються Росією.

Деталі: Акцію провели до п'ятої річниці незаконного рішення суду, яким українця Станіслава Клиха було засуджено до 20 років позбавлення волі.

"Сьогодні п'ять років з дня арешту Станіслава. За фальшивим звинуваченням йому дали 20 років. Він піддавався і піддається тортурам, в ув'язненні почалися проблеми зі здоров'ям", - зазначив організатор пікету Олександр Шелковенко.

Учасники акції закликали громадськість не забувати про заручників Кремля і підтримувати їх в ув'язненні листами.

"Уваги громадськості мітинг не привернув і висловити протест проти дій Росії прийшли лише п'ять одеситів. Поліцейських теж було небагато", зазначає видання.

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