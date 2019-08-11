Під консульством РФ в Одесі вимагали звільнити Клиха і Сенцова

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Неділя, 11 серпня 2019, 23:39

Джерело: Думская

Біля генконсульства РФ в Одесі пройшла акція на підтримку політв'язнів, які незаконно засуджені і утримуються Росією.

Деталі: Акцію провели до п'ятої річниці незаконного рішення суду, яким українця Станіслава Клиха було засуджено до 20 років позбавлення волі.

"Сьогодні п'ять років з дня арешту Станіслава. За фальшивим звинуваченням йому дали 20 років. Він піддавався і піддається тортурам, в ув'язненні почалися проблеми зі здоров'ям", - зазначив організатор пікету Олександр Шелковенко.

Учасники акції закликали громадськість не забувати про заручників Кремля і підтримувати їх в ув'язненні листами.

"Уваги громадськості мітинг не привернув і висловити протест проти дій Росії прийшли лише п'ять одеситів. Поліцейських теж було небагато", зазначає видання.

 
 
 

Передісторія: 

  • 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, а Станіслава Клиха до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках, хоча звинувачення не надало доказів, що Клих і Карпюк були тоді в Чечні.
  • У січні 2017 року Клиха етапували з Грозного у Чечні до Челябінська. 
  • У липні 2018 року повідомлялось, що Клиха перевели до психлікарні, згодом його повернули до колонії.
  • Мати політв’язня Тамара Клих повідомляла, що Стас підозрює у себе рак шкіри, скаржиться на сильний біль у нирках та серці. Уповноважена з прав людини РФ Тетяни Москалькова заявила, що російські лікарі не підтвердили діагноз рак шкіри у Клиха. 
  • У червні 2019 р. російська правозахисниця Тетяна Щур заявила, що у колонії Клиху погрожували переселити в камеру з "недружніми засудженими", якщо він оголосить голодування. 

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Теми: політв'язні Росія Одеса мітинги


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