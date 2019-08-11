Под консульством РФ в Одессе требовали освободить Клиха и Сенцова
Источник: Думская
Возле генконсульства РФ в Одессе прошла акция в поддержку политзаключенных, которые незаконно осуждены и удерживаются Россией.
Детали: Акция была приурочена к пятой годовщине незаконного решения суда, приговорившего украинца Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы.
"Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По фальшивому обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем", - отметил организатор пикета Александр Шелковенков.
Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля и поддерживать их в заточении письмами.
"Внимания общественности митинг не привлек и высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного", отмечает издание.
Предыстория:
- 26 мая 2016 года суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения, а Станислава Клиха к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, хотя обвинение не предоставило доказательств, что Клих и Карпюк были тогда в Чечне.
- В январе 2017 года Клих этапировали из Грозного в Челябинск.
- В июле 2018 года сообщалось, что Клиха перевели в психбольницу, позже его вернули в колонию.
- Мать политзаключенного Тамара Клих сообщала, что Стас подозревает у себя рак кожи, жалуется на сильную боль в почках и сердце. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяны Москалькова заявила, что российские врачи не подтвердили диагноз рак кожи у Клыха.
- В июне 2019 г. российская правозащитница Татьяна Щур заявила, что в колонии Клыху угрожали переселить в камеру с "недружественными осужденными", если он объявит голодовку.