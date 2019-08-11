Под консульством РФ в Одессе требовали освободить Клиха и Сенцова

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Воскресенье, 11 августа 2019, 23:39

Источник: Думская

Возле генконсульства РФ в Одессе прошла акция в поддержку политзаключенных, которые незаконно осуждены и удерживаются Россией.  

Детали: Акция была приурочена к пятой годовщине незаконного решения суда, приговорившего украинца Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы. 

"Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По фальшивому обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем", - отметил организатор пикета Александр Шелковенков.

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля и  поддерживать их в заточении письмами.

"Внимания общественности митинг не привлек и высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного", отмечает издание. 

 
 
 

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Темы: политзаключенные Росcия Одесса митинги


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