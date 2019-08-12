Суд обрав запобіжний захід для екс-гендиректора телеканалу, на якому обматюкали Путіна
Понеділок, 12 серпня 2019, 03:22
Тбіліський міський суд обрав запобіжний захід для колишнього гендиректора телекомпанії "Руставі-2" Ніки Гварамії.
Про це з посиланням на місцеве видання повідомляє Укрінформ.
Генеральна прокуратура Грузії встановила розмір застави в розмірі 80 тисяч ларі (27,3 тисячі доларів), проте міський суд обрав заставу в розмірі 40 тисяч ларі ($ 13,6 тис.) - повідомляє видання.
Крім того, сторона звинувачення наполягала на тому, щоб суд заборонив Гварамії залишати Грузію без повідомлення слідчих органів до закінчення розслідування.
Після оголошення вироку Гварамія повідомив журналістам, що має намір оскаржити вердикт.
Нагадаємо:
- Генеральний директор грузинського телеканалу "Руставі-2" Ніка Гварамія звільнений зі своєї посади.
- Телеведучий Гіоргій Габунія зробив нецензурний коментар на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.