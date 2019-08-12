Суд обрав запобіжний захід для екс-гендиректора телеканалу, на якому обматюкали Путіна

Тбіліський міський суд обрав запобіжний захід для колишнього гендиректора телекомпанії "Руставі-2" Ніки Гварамії.

Про це з посиланням на місцеве видання повідомляє Укрінформ.

Генеральна прокуратура Грузії встановила розмір застави в розмірі 80 тисяч ларі (27,3 тисячі доларів), проте міський суд обрав заставу в розмірі 40 тисяч ларі ($ 13,6 тис.) - повідомляє видання.

Крім того, сторона звинувачення наполягала на тому, щоб суд заборонив Гварамії залишати Грузію без повідомлення слідчих органів до закінчення розслідування.

Після оголошення вироку Гварамія повідомив журналістам, що має намір оскаржити вердикт.

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