Суд избрал меру пресечения для экс-гендиректора телеканала, на котором обматерили Путина
Понедельник, 12 августа 2019, 03:22
Тбилисский городской суд избрал меру пресечения для бывшего гендиректора телекомпании "Рустави-2" Ники Гварамии.
Об этом со ссылкой на местное издание сообщает Укринформ.
Генеральная прокуратура Грузии просила установить размер залога в 80 тысяч лари (27,3 тысячи долларов), однако городской суд избрал залог в размере 40 тысяч лари ($13,6 тыс.) - сообщает издание.
Кроме того, сторона обвинения настаивала на том, чтобы суд запретил Гварамии покидать Грузию без уведомления следственных органов до окончания расследования.
После оглашения приговора Гварамия сообщил журналистам, что намерен обжаловать вердикт.
Напомним:
- Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия уволен со своей должности.
- Телеведущий Георгий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.