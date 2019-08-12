Суд избрал меру пресечения для экс-гендиректора телеканала, на котором обматерили Путина

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения для бывшего гендиректора телекомпании "Рустави-2" Ники Гварамии.

Об этом со ссылкой на местное издание сообщает Укринформ.

Генеральная прокуратура Грузии просила установить размер залога в 80 тысяч лари (27,3 тысячи долларов), однако городской суд избрал залог в размере 40 тысяч лари ($13,6 тыс.) - сообщает издание.

Кроме того, сторона обвинения настаивала на том, чтобы суд запретил Гварамии покидать Грузию без уведомления следственных органов до окончания расследования.

После оглашения приговора Гварамия сообщил журналистам, что намерен обжаловать вердикт.

Напомним: