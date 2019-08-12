У КНДР виключають можливість переговорів з Південною Кореєю

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Понеділок, 12 серпня 2019, 05:44

КНДР виключає можливість переговорів з Південною Кореєю, поки Сеул спільно з військовим контингентом США проводить військові навчання.

Таку позицію озвучив високопоставлений північнокорейський дипломат Квон Чон Ган, передає Reuters.

"Вони повинні розуміти, що сам міжкорейський контакт буде утруднений, якщо вони не покладуть край таким військових навчань або поки вони не зроблять правдоподібне виправдання або щире пояснення", - зазначив Квон Чон Ган.

Він назвав "дурницями" вимоги Суела припинити в КНДР ракетні випробування. Північна Корея називає військові навчання в Південній Кореї "репетицією війни".

У відповідь на спільні маневри Південної Кореї і США Кім Чен Ин проводить власні випробування ракет.

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Теми: КНДР Південна Корея США


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