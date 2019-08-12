В КНДР исключают возможность переговоров с Южной Кореей

КНДР исключает возможность переговоров с Южной Кореей, пока Сеул совместно с военным контингентом США проводит военные учения.

Такую позицию озвучил высокопоставленный северокорейский дипломат Квон Чон Ган, передает Reuters.

"Они должны понимать, что сам межкорейский контакт будет затруднен, если они не положат конец таким военным учениям или пока они не сделают правдоподобное оправдание или искреннее объяснение", - отметил Квон Чон Ган.

Он назвал "глупостями" требования Суела прекратить в КНДР ракетные испытания. Северная Корея называет военные учения в Южной Корее "репетицией войны".

В ответ на совместные маневры Южной Кореи и США Ким Чен Ын проводит собственные испытания ракет.