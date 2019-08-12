Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В КНДР исключают возможность переговоров с Южной Кореей

Понедельник, 12 августа 2019, 05:44

КНДР исключает возможность переговоров с Южной Кореей, пока Сеул совместно с военным контингентом США проводит военные учения.

Такую позицию озвучил высокопоставленный северокорейский дипломат Квон Чон Ган, передает Reuters

"Они должны понимать, что сам межкорейский контакт будет затруднен, если они не положат конец таким военным учениям или пока они не сделают правдоподобное оправдание или искреннее объяснение", - отметил Квон Чон Ган. 

Он назвал "глупостями" требования Суела прекратить в КНДР ракетные испытания. Северная Корея называет военные учения в Южной Корее "репетицией войны". 

В ответ на совместные маневры Южной Кореи и США Ким Чен Ын проводит собственные испытания ракет

Темы: КНДРЮжная КореяСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
КНДР
КНДР заявляет, что во второй раз запускала свою новейшую баллистическую ракету
КНДР запустила очередную баллистическую ракету в Японское море
США уделяют "пристальное внимание" военному сотрудничеству КНДР и России – Госдеп
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: