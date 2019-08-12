З'явилося відео масштабної ДТП під Києвом

Поблизу смт. Глеваха Васильківського району на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинуло двоє осіб, 9 осіб госпіталізовано, у тому числі дитину.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"11 серпня близько 19 год. поблизу смт Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса (маршрутне таксі) внаслідок чого загинуло 2 особи та госпіталізовано 9 осіб (з них 1 дитина)", - йдеться у повідомленні.

Подробиці ДТП поки не повідомляються.

За даними ЗМІ, Volkswagen на повній швидкості в'їхав у мікроавтобус, коли той зупинився на світлофорі.

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