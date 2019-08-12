Появилось видео масштабного ДТП под Киевом
Понедельник, 12 августа 2019, 08:51
Вблизи пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, 9 человек госпитализированы, в том числе ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"11 августа около 19 час. вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса (маршрутное такси) в результате чего погибли 2 человека и госпитализированы 9 человек (из них 1 ребенок)", - говорится в сообщении.
Подробности ДТП пока не сообщаются.
По данным СМИ, Volkswagen на полной скорости въехал в микроавтобус, когда тот остановился на светофоре.
Напомним
- 11 августа вечером в результате ДТП в смт.Глеваха с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека, 13 человек получили травмы.
Украинская правда