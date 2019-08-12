Вблизи пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, 9 человек госпитализированы, в том числе ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19 час. вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса (маршрутное такси) в результате чего погибли 2 человека и госпитализированы 9 человек (из них 1 ребенок)", - говорится в сообщении.

Подробности ДТП пока не сообщаются.

По данным СМИ, Volkswagen на полной скорости въехал в микроавтобус, когда тот остановился на светофоре.

Напомним