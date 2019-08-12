Под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка: 2 погибших, 13 пострадавших
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Понедельник, 12 августа 2019, 08:51
Вблизи пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пришлось осуществлять деблокацию погибших.
От ГСЧС было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Украинская правда
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