Вблизи пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.

фото ГСЧС

Отмечается, что пришлось осуществлять деблокацию погибших.

От ГСЧС было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники.