Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появилось видео масштабного ДТП под Киевом

Понедельник, 12 августа 2019, 08:51

Вблизи пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, 9 человек госпитализированы, в том числе ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19 час. вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса (маршрутное такси) в результате чего погибли 2 человека и госпитализированы 9 человек (из них 1 ребенок)", - говорится в сообщении.

Подробности ДТП пока не сообщаются.

По данным СМИ, Volkswagen на полной скорости въехал в микроавтобус, когда тот остановился на светофоре.

Напомним

  • 11 августа вечером в результате ДТП в смт.Глеваха с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека, 13 человек получили травмы.

Украинская правда
Темы: Киевская областьДТПГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Киевская область
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА
В столице объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы БпЛА, на Киевщине работала ПВО
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: