За міст, через який Зеленський уклав парі з Філатовим, взялася прокуратура
Джерело: Прокуратура Дніпропетровської області
Прокуратура Дніпропетровської області перевіряє факти можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі.
Повідомлення прес-служби: "Проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі (ст. 191 КК України)".
Деталі: 9 серпня правоохоронці з експертами оглянули міст, а також взяли зразки бетону (керни) для судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.
Досудове розслідування триває.
Чому це важливо. Новому автодорожньому мосту, який з'єднує правий та лівий берег Дніпра, уже 53 роки. Його капітальний ремонт розпочали у 2017 році. У липні президент дав меру Дніпра 2 місяці на завершення ремонту, інакше той буде змушений піти з посади.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що міський голова піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
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