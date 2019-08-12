За міст, через який Зеленський уклав парі з Філатовим, взялася прокуратура

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Понеділок, 12 серпня 2019, 11:44

Джерело: Прокуратура Дніпропетровської області

Прокуратура Дніпропетровської області перевіряє факти можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Повідомлення прес-служби: "Проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом  можливого привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі (ст. 191 КК України)". 

Деталі: 9 серпня правоохоронці з експертами оглянули міст, а також взяли зразки бетону (керни) для судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи. 

Досудове розслідування триває.

Чому це важливо. Новому автодорожньому мосту, який з'єднує правий та лівий берег Дніпра, уже 53 роки. Його капітальний ремонт розпочали у 2017 році. У липні президент дав меру Дніпра 2 місяці на завершення ремонту, інакше той буде змушений піти з посади.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що міський голова піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

Українська правда

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Теми: прокуратура Дніпро


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