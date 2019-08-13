США і Туреччина створюють центр спільних операцій у Сирії

У Туреччині почалася робота зі створення Центру спільних операцій збройних сил США і Туреччини в Сирії.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Туреччини.

"Для підготовки Центру спільних дій делегація США з шести осіб прибула до Шанлиурфа, де розпочато спільну роботу. Планується, що Центр почне працювати найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Домовленість про створення Центру спільних операцій було досягнуто 5-7 серпня під час візиту до Туреччини групи американських військових і в результаті переговорів про створення зони безпеки на півночі Сирії.

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