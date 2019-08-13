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США і Туреччина створюють центр спільних операцій у Сирії

Вівторок, 13 серпня 2019, 07:10

У Туреччині почалася робота зі створення Центру спільних операцій збройних сил США і Туреччини в Сирії.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Туреччини. 

"Для підготовки Центру спільних дій делегація США з шести осіб прибула до Шанлиурфа, де розпочато спільну роботу. Планується, що Центр почне працювати найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Домовленість про створення Центру спільних операцій було досягнуто 5-7 серпня під час візиту до Туреччини групи американських військових і в результаті переговорів про створення зони безпеки на півночі Сирії.

Нагадуємо:

  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нового наступу в контрольованому курдами районі на схід від Євфрату в північній частині Сирії.
  • Раніше стало відомо, що переговори між США і Туреччиною про створення зони безпеки на схід від Євфрату зайшли в глухий кут через вимоги Ердогана до американців припинити підтримку курдських загонів.
  • США, зокрема, підтримують курдське угруповання YPG, яке в Туреччині вважають союзником забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

Теми: СиріяСШАТуреччина
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