США і Туреччина створюють центр спільних операцій у Сирії
Вівторок, 13 серпня 2019, 07:10
У Туреччині почалася робота зі створення Центру спільних операцій збройних сил США і Туреччини в Сирії.
Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Туреччини.
"Для підготовки Центру спільних дій делегація США з шести осіб прибула до Шанлиурфа, де розпочато спільну роботу. Планується, що Центр почне працювати найближчими днями", - йдеться в повідомленні.
Домовленість про створення Центру спільних операцій було досягнуто 5-7 серпня під час візиту до Туреччини групи американських військових і в результаті переговорів про створення зони безпеки на півночі Сирії.
Нагадуємо:
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нового наступу в контрольованому курдами районі на схід від Євфрату в північній частині Сирії.
- Раніше стало відомо, що переговори між США і Туреччиною про створення зони безпеки на схід від Євфрату зайшли в глухий кут через вимоги Ердогана до американців припинити підтримку курдських загонів.
- США, зокрема, підтримують курдське угруповання YPG, яке в Туреччині вважають союзником забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).