США и Турция создают центр совместных операций в Сирии

В Турции началась работа по созданию Центра совместных операций вооруженных сил США и Турции в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

"Для подготовки Центра совместных действий делегация США из шести человек прибыла в Стамбул, где начата совместная работа. Планируется, что Центр начнет работать в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Договоренность о создании Центра совместных операций была достигнута 5-7 августа во время визита в Турцию группы американских военных и в результате переговоров о создании зоны безопасности на севере Сирии.

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