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США и Турция создают центр совместных операций в Сирии

Вторник, 13 августа 2019, 07:10

В Турции началась работа по созданию Центра совместных операций вооруженных сил США и Турции в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

"Для подготовки Центра совместных действий делегация США из шести человек прибыла в Стамбул, где начата совместная работа. Планируется, что Центр начнет работать в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Договоренность о создании Центра совместных операций была достигнута 5-7 августа во время визита в Турцию группы американских военных и в результате переговоров о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Напоминаем:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
  • Ранее стало известно, что переговоры между США и Турцией о создании зоны безопасности на восток от Евфрата зашли в тупик из-за требований Эрдогана к американцам прекратить поддержку курдских отрядов.
  • США, в частности, поддерживают курдскую группировку YPG, которую в Турции считают союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Темы: СирияСШАТурция
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