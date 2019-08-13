Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Люблю тебя, Москва": у Львові перед футбольним матчем увімкнули російську пісню

Вівторок, 13 серпня 2019, 09:54
Люблю тебя, Москва: у Львові перед футбольним матчем увімкнули російську пісню

Джерело: Львівська міська рада

Львівська міська рада заявляє, що перед футбольним матчем у Львові звучала російська музика зі словами "Люблю тебя, Москва", і вимагає розслідувати інцидент.

Текст повідомлення: "Мерія скерувала звернення виконавчому директору КФ "Карпати" Ростиславу Ящишину щодо кричущого випадку, коли перед футбольним матчем на стадіоні "Україна" у Львові звучала музика російських виконавців".  

"Вважаємо неприпустимими подібні інциденти. Відтак, звертаємося до вас із проханням провести службове розслідування цього інциденту".

Деталі: У львівській міськраді додали, що інцидент стався 10 серпня на стадіоні "Україна" у Львові.

Перед початком матчу між командами "Карпати" та "Маріуполь" на стадіоні лунав запис пісні "Moscow Never Sleeps" російських музикантів Timati та DJ Smash.

У цій пісні, зокрема, є слова "Ты готов для Москвы, такой же как мы. Я люблю тебя Москва, люблю тебя".  

Ящишин у коментарях до повідомлення про інцидент у соцмережі відзначив, що треба вибачитися за інцидент, а потім знайти, хто це зробив, бо "така лажа не має пройти безкарно".

 
Скриншот з Facebook

Українська правда
Теми: ЛьвівфутболРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Львів
"Укрнафта" розпочала буріння нової свердловини на Львівщині: добовий дебіт - понад 24 тонни
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: