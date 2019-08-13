"Люблю тебя, Москва": у Львові перед футбольним матчем увімкнули російську пісню

Джерело: Львівська міська рада

Львівська міська рада заявляє, що перед футбольним матчем у Львові звучала російська музика зі словами "Люблю тебя, Москва", і вимагає розслідувати інцидент.

Текст повідомлення: "Мерія скерувала звернення виконавчому директору КФ "Карпати" Ростиславу Ящишину щодо кричущого випадку, коли перед футбольним матчем на стадіоні "Україна" у Львові звучала музика російських виконавців".

"Вважаємо неприпустимими подібні інциденти. Відтак, звертаємося до вас із проханням провести службове розслідування цього інциденту".

Деталі: У львівській міськраді додали, що інцидент стався 10 серпня на стадіоні "Україна" у Львові.

Перед початком матчу між командами "Карпати" та "Маріуполь" на стадіоні лунав запис пісні "Moscow Never Sleeps" російських музикантів Timati та DJ Smash.

У цій пісні, зокрема, є слова "Ты готов для Москвы, такой же как мы. Я люблю тебя Москва, люблю тебя".

Ящишин у коментарях до повідомлення про інцидент у соцмережі відзначив, що треба вибачитися за інцидент, а потім знайти, хто це зробив, бо "така лажа не має пройти безкарно".