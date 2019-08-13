"Люблю тебя, Москва": во Львове перед футбольным матчем включили русскую песню

Источник: Львовский городской совет

Львовский городской совет заявляет, что перед футбольным матчем во Львове звучала русская музыка со словами "Люблю тебя, Москва", и требует расследовать инцидент.

Текст сообщения: "Мэрия направила обращение исполнительному директору КФ "Карпаты" Ростиславу Ящишину относительно вопиющего случая, когда перед футбольным матчем на стадионе "Украина" во Львове звучала музыка российских исполнителей".

"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента".

Детали: В львовском горсовете добавили, что инцидент произошел 10 августа на стадионе "Украина" во Львове.

Перед началом матча между командами "Карпаты" и "Мариуполь" на стадионе звучала запись песни "Moscow Never Sleeps" российских музыкантов Timati и DJ Smash.

В этой песне, в частности, есть слова "Ты готов для Москвы, такой же как мы. Я люблю тебя Москва, люблю тебя".

Ящишин в комментариях к сообщению об инциденте в соцсети отметил, что надо извиниться за инцидент, а потом найти, кто это сделал, потому что "такая лажа не должна пройти безнаказанно".