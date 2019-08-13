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СБУ зупинила кібератаку на один з телеканалів

Вівторок, 13 серпня 2019, 10:52

Джерело: прес-служба СБУ

Служба безпеки України заявляє, що блокувала кібератаки на ефірний сервер телерадіокомпанії "Чорноморка".

Текст повідомлення: "СБУ у взаємодії з представниками телерадіокомпанії "Чорноморка" усунула наслідки кібератаки на ефірний сервер ТРК".

"Кібератака була спрямована на блокування та виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервних копій та запасних інструментів".

Деталі: СБУ встановила, що зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії та вивели систему з ладу.

Силовики локалізували кібератаку та блокували її негативний вплив.

Наразі роботу ТРК повністю відновили.

Команда телеканалу з СБУ розробляють надійнішу систему захисту серверного обладнання від стороннього втручання.
 

Українська правда
Теми: СБУтелебаченняхакери
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