СБУ остановила кибератаку на один из телеканалов
Источник: пресс-служба СБУ
Служба безопасности Украины заявляет, что блокировала кибератаки на эфирный сервер телерадиокомпании "Черноморка".
Текст сообщения: "СБУ во взаимодействии с представителями телерадиокомпании "Черноморка" устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК".
"Кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов".
Детали: СБУ установила, что злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.
Силовики локализовали кибератаку и блокировали ее негативное влияние.
Сейчас работу ТРК полностью восстановили.
Команда телеканала с СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего вмешательства.
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