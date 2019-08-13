СБУ остановила кибератаку на один из телеканалов

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Вторник, 13 августа 2019, 10:52

Источник: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что блокировала кибератаки на эфирный сервер телерадиокомпании "Черноморка".

Текст сообщения: "СБУ во взаимодействии с представителями телерадиокомпании "Черноморка" устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК".

"Кибератака была направлена ​​на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов".

Детали: СБУ установила, что злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

Силовики локализовали кибератаку и блокировали ее негативное влияние.

Сейчас работу ТРК полностью восстановили.

Команда телеканала с СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего вмешательства.

Украинская правда

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Темы: СБУ телевидение хакеры


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