У лікарні Дніпра помер важко поранений військовий

Джерело: головлікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко у Facebook

Український військовий, що був поранений на Донбасі, помер у лікарні Дніпра.

Пряма мова: "Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкине куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю кома ІІІ. Лікарі Мечникова сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ. Операція неможлива ....

Вчора ввечері Дмитро помер ".

Деталі: За словами Риженка, у Дмитра 3 рази зупинялося серце, але реаніматологам вдавалося його запускати.

Він родом з Житомирської області, смт Миропіль.

У Дмитра залишилися дружина і дитина.