В больнице Днепра умер тяжело раненный военный

Источник: главврач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook

Украинский военный, который был тяжело ранен на Донбассе, умер в больнице Днепра.

Прямая речь: "Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле посёлка Широкино, пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна….

Вчера вечером Дмитрий умер".

Детали: По словам Рыженко, у Дмитрия 3 раза останавливалось сердце, но реаниматологам удавалось его запускать.

Он родом из Житомирской области, пгт Мирополь.

У Дмитрия остались одни жена и ребенок.