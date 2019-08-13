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В больнице Днепра умер тяжело раненный военный

Вторник, 13 августа 2019, 11:28

Источник: главврач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook

Украинский военный, который был тяжело ранен на Донбассе, умер в больнице Днепра.

Прямая речь: "Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле посёлка Широкино, пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна….

Вчера вечером Дмитрий умер".

Детали: По словам Рыженко, у Дмитрия 3 раза останавливалось сердце, но реаниматологам удавалось его запускать.

Он родом из Житомирской области, пгт Мирополь.

У Дмитрия остались одни жена и ребенок.

Украинская правда
Темы: ДонбассжертвыармияООС
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