Бойовики три дні не віддавали "Азову" тіло загиблого бійця

Джерело: полк "Азов".

10 серпня полк "Азов" втратив бійця Романа Романенка на прізвисько "Біч", він підірвався на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання.

Зробити офіційне повідомлення полк зміг лише за 3 доби після трагедії.

Деталі дослівно: "Всі ці дні ворог підступно не віддавав тіло "азовця", паралельно ницо оббріхуючи справжні обставини всього, що трапилося після його загибелі.

Тричі бійці "Азову" намагалися евакуювати полеглого Романа, чому регулярно заважали прицільні обстріли противника. Окупант, прикриваючи свою групу найманців шквальним вогнем у бік українських військових, забрав тіло бійця "Азову".

13 серпня "Азов", у результаті попередньо спланованого обміну, нарешті отримав тіло загиблого Романа Романенка.

Загарбники відмовилися забрати у нашої сторони рештки одного зі своїх найманців, якого російські окупанти покинули помирати біля населеного пункту Зайцеве, що знаходиться в смузі відповідальності БТГр "Азов".

Полк висловлює співчуття рідним та друзям Романа.

Життєпис: