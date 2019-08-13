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Бойовики три дні не віддавали "Азову" тіло загиблого бійця

Вівторок, 13 серпня 2019, 14:19

Джерело: полк "Азов".

10 серпня полк "Азов" втратив бійця Романа Романенка на прізвисько "Біч", він підірвався на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання.

Зробити офіційне повідомлення полк зміг лише за 3 доби після трагедії.

 

Деталі дослівно: "Всі ці дні ворог підступно не віддавав тіло "азовця", паралельно ницо оббріхуючи справжні обставини всього, що трапилося після його загибелі.

Тричі бійці "Азову" намагалися евакуювати полеглого Романа, чому регулярно заважали прицільні обстріли противника. Окупант, прикриваючи свою групу найманців шквальним вогнем у бік українських військових, забрав тіло бійця "Азову".

13 серпня "Азов", у результаті попередньо спланованого обміну, нарешті отримав тіло загиблого Романа Романенка.

Загарбники відмовилися забрати у нашої сторони рештки одного зі своїх найманців, якого російські окупанти покинули помирати біля населеного пункту Зайцеве, що знаходиться в смузі відповідальності БТГр "Азов".

 

Полк висловлює співчуття рідним та друзям Романа.

Життєпис:

  • Роману Романенку було 25 років, він народився та виріс у Дніпрі.
  • В "Азові" Роман служив з кінця 2015 року на посаді снайпера, з часом став командиром одного зі снайперських відділень.
  • У березні 2019 року на передовій Світлодарської дуги рятував із товаришами командира групи снайперів, який отримав важке поранення,
  • "За останні 7 місяців служби на передовій Роман Романенко проявив себе як надзвичайно професійний снайпер, був нагороджений чималою кількістю відзнак, зокрема його було подано на орден "За мужність" III ступеня, який боєць мав би отримати вже найближчим часом", – зазначає "Азов".
  • Нещодавно "Біч" отримав звання офіцера.
  • Роман любив подорожувати та цікавився фотографією, займався боксом та був відданим фанатом рідного ФК "Дніпро", додають побратими.

Теми: ДонбасАзов ООС
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