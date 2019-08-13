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Боевики три дня не отдавали "Азову" тело погибшего бойца

Вторник, 13 августа 2019, 14:19

Источник: полк "Азов".

10 августа полк "Азов" лишился бойца Романа Романенко по прозвищу "Бич", он подорвался на вражеском фугасе во время выполнения боевой задачи.

Сделать официальное сообщение полк смог только через 3 суток после трагедии.

 

Детали дословно: "Все эти дни враг подло не отдавал тело "азовца", параллельно низко оговаривая истинные обстоятельства всего случившегося после его гибели.

Трижды бойцы "Азова" пытались эвакуировать павшего Романа, чему регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело бойца "Азова".

13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец-то получил тело погибшего Романа Романенко.

Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать у населенного пункта Зайцево, что находится в полосе ответственности БТГр "Азов".

 

Полк выражает соболезнования родным и друзьям Романа.

Жизнеописание:

  • Роману Романенко было 25 лет, он родился и вырос в Днепре.
  • В "Азове" Роман служил с конца 2015 года в должности снайпера, со временем стал командиром одного из снайперских отделений.
  • В марте 2019 года на передовой Светлодарской дуги спасал с товарищами командира группы снайперов, получившего тяжелое ранение,
  • "За последние 7 месяцев службы на передовой Роман Романенко проявил себя как чрезвычайно профессиональный снайпер, был награжден большим количеством наград, в том числе был представлен на орден "За мужество" III степени, который боец ​​должен был получить уже в ближайшее время", – отмечает "Азов".
  • Недавно "Бич" получил звание офицера.
  • Роман любил путешествовать и интересовался фотографией, занимался боксом и был преданным фанатом родного ФК "Днепр", добавляют побратимы.

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Темы: ДонбассАзовООС
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