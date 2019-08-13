Україна і Росія оголосили нон ґрата співробітників генконсульств Львова і Петербурга

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Вівторок, 13 серпня 2019, 20:54

Джерело: " Інтерфакс-Росія" з посиланням на МЗС РФ 

Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України в Петербурзі у відповідь на аналогічні дії України стосовно російського представника у Львові. 

Повідомлення МЗС Росії: "У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона змушена на основі взаємності оголосити persona non grata співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі". 

Деталі: У російському відомстві зазначили, що Служба безпеки України оголосила співробітника Генконсульства Росії у Львові персоною нон ґрата ще в травні.

Але три місяці не оприлюднювала цю інформацію. "У зв'язку з внутрішньополітичними іграми в Україні", – припустили в Росії. 

Крім того, Україна нібито не надала доказів того, що діяльність російського дипломата була протиправною і виходила за рамки професійних обов'язків.

Що цьому передувало: 13 серпня на Львівщині контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виконував розвідзавдання спецслужб РФ. 

Як пояснили представники СБУ, зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Дипломата-шпигуна в МЗС оголосили персоною нон ґрата. Він уже покинув територію України.

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Теми: МЗС Росія Україна


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