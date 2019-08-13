Украина и Россия объявили нон грата сотрудников генконсульств Львова и Петербурга

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на МИД РФ

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Украины в отношении российского представителя во Львове.

Сообщение МИД России: "В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".

Детали: В российском ведомстве отметили, что Служба безопасности Украины объявила сотрудника Генконсульства России во Львове persona non grata еще в мае.

Но три месяца не обнародовала эту информацию. "В связи с внутриполитическими играми в Украине", – предположило российское дипведомство.

Кроме того, Украина якобы не предъявила доказательств того, что деятельность российского дипломата была противоправной и выходила за рамки профессиональных обязанностей.

Что этому предшествовало: 13 августа во Львовской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадания спецслужб РФ.

Как объяснили представители СБУ, собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Дипломата-шпиона в МИД объявили persona non grata. Он уже покинул территорию Украины.