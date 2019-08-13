На Буковині випав град з яйце – ЗМІ

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Вівторок, 13 серпня 2019, 21:36

Джерело: Молодий буковинець, Чернівецький промінь

У Чернівецькій області внаслідок сильних місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія, град пошкодив машини та будинки.

Деталі: Без комунікацій лишилися жителі Сторожинця.

 
 

Град побив скло автомобілів.

Раніше ДСНС у Чернівецькій області попередила про погіршення погоди. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, очікувалося посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с.

 

Нагадаємо,

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Теми: погода Чернівецька область


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