На Буковині випав град завбільшки з яйце – ЗМІ
Вівторок, 13 серпня 2019, 21:36
Джерело: Молодий буковинець, Чернівецький промінь
У Чернівецькій області внаслідок зливи з градом місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія, град пошкодив машини та будинки.
Деталі: Без комунікацій лишилися жителі Сторожинця.
Град побив скло автомобілів та дахи будинків.
Передісторія:
- Раніше ДСНС у Чернівецькій області попередила про погіршення погоди. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, очікувалося посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с.
- 13 серпня ввечері Укргідрометцентр також попередив, що в Києві до кінця доби та вночі буде гроза та пориви вітру.