Джерело: Молодий буковинець, Чернівецький промінь

У Чернівецькій області внаслідок сильних місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія, град пошкодив машини та будинки.

Деталі: Без комунікацій лишилися жителі Сторожинця.

Град побив скло автомобілів.

Раніше ДСНС у Чернівецькій області попередила про погіршення погоди. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, очікувалося посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с.

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