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На Буковині випав град завбільшки з яйце – ЗМІ

Вівторок, 13 серпня 2019, 21:36

Джерело: Молодий буковинець, Чернівецький промінь

У Чернівецькій області внаслідок зливи з градом місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія, град пошкодив машини та будинки.

Деталі: Без комунікацій лишилися жителі Сторожинця.

 

Град побив скло автомобілів та дахи будинків.

 

Передісторія:

  • Раніше ДСНС у Чернівецькій області попередила про погіршення погоди. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, очікувалося посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с.
  • 13 серпня ввечері Укргідрометцентр також попередив, що в Києві до кінця доби та вночі буде гроза та пориви вітру.

"Українська правда" в Threads

Теми: погодаЧернівецька область
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