На Буковині випав град з яйце – ЗМІ
Джерело: Молодий буковинець, Чернівецький промінь
У Чернівецькій області внаслідок сильних місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія, град пошкодив машини та будинки.
Деталі: Без комунікацій лишилися жителі Сторожинця.
Град побив скло автомобілів.
Раніше ДСНС у Чернівецькій області попередила про погіршення погоди. За прогнозами Чернівецького гідрометцентру, очікувалося посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с.
Нагадаємо,
- 13 серпня ввечері Укргідрометцентр попередив, що в Києві до кінця доби та вночі буде гроза та пориви вітру.
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