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На Буковине выпал град размером с яйцо – СМИ

Вторник, 13 августа 2019, 21:36

Источник: Молодий буковинецьЧернівецький промінь

В Черновицкой области из-за ливня с градом местами оборвалась связь и исчезла электроэнергия, град повредил машины и дома.

Детали: Без коммуникаций остались жители Сторожинца.

 

Град побил стекла автомобилей и крыши домов.

 

Предыстория:

  • Ранее ДСНС в Черновицкой области предупредила об ухудшении погоды. По прогнозам Черновицкого гидрометцентра, ожидалось усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
  • 13 августа вечером Укргидрометцентр также предупредил, что в Киеве до конца суток и ночью будет гроза и cильные порывы ветра.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаЧерновицкая область
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