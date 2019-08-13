На Буковине выпал град размером с яйцо – СМИ

Источник: Молодий буковинець, Чернівецький промінь

В Черновицкой области из-за ливня с градом местами оборвалась связь и исчезла электроэнергия, град повредил машины и дома.

Детали: Без коммуникаций остались жители Сторожинца.

Град побил стекла автомобилей и крыши домов.

Ранее ДСНС в Черновицкой области предупредила об ухудшении погоды. По прогнозам Черновицкого гидрометцентра, ожидалось усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Напомним,