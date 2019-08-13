На Буковине выпал град размером с яйцо – СМИ
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Вторник, 13 августа 2019, 21:36
Источник: Молодий буковинець, Чернівецький промінь
В Черновицкой области из-за ливня с градом местами оборвалась связь и исчезла электроэнергия, град повредил машины и дома.
Детали: Без коммуникаций остались жители Сторожинца.
Град побил стекла автомобилей и крыши домов.
Ранее ДСНС в Черновицкой области предупредила об ухудшении погоды. По прогнозам Черновицкого гидрометцентра, ожидалось усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
Напомним,
- 13 августа вечером Укргидрометцентр предупредил, что в Киеве до конца суток и ночью будет гроза и cильные порывы ветра.
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