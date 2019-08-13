"Динамо" видовищно вкотре пролетіло повз Лігу чемпіонів

Київське "Динамо" завершило свою боротьбу в кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни програли бельгійському "Брюґґе" за сумою двох матчів.

Після поразки з мінімальним рахунком у Бельгії, динамівці в Києві зіграли унічию з рахунком 3:3. Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів пройшов у вівторок 13 серпня на НСК "Олімпійський".

"Динамо" розпочало гру активно і агресивно в атаці, і результат вже був на п`ятій хвилині. Після флангової передачі в центр штрафного майданчика Віталій Буяльский зряче пробив у кут воріт – 1:0. Надалі у киян було кілька небезпечних подач у штрафну, а на 17-й хвилині динамівці мали шанс забивати другий гол. Після пасу від Володимира Шепелєва Беньямін Вербіч метрів з 12-ти не влучив у ворота.

Після 20-ї хвилини перевага "Динамо" почала згасати і бельгійці вирівняли гру і навіть зрівняли рахунок. На 38-й хвилині після подачі кутового Сімон Делі ударом головою пробиває у кут воріт Дениса Бойка – 1:1. На 41-й хвилині лише чудовий сейв Бойка рятує "Динамо" від другого голу після удару Персі Тау під поперечку.

На п`ятій хвилині другого тайму "Динамо" знову виходить вперед. Вербіч накрутив кількох гравців "Брюґґе" в штрафному майданчику. Після його удару м`яч влучив у штангу, а на добивання вдало відіграв Шепелєв, забивши у порожні ворота – 2:1.

Після забитого голу киян гра стала обережнішою і практично без моментів біля обох воріт. "Брюґґе" влаштовував такий рахунок, а "Динамо" бракувало агресії в атаці.

На 82-й хвилині "Динамо" залишається в меншості. Микита Бурда отримав другу жовту картку і залишив поле. За хвилину головний суддя швидко урівняв склади. Тау жорстко зіштовхнувся з Бойком, який пішов на перехоплення м`яча, і побачив перед собою другу жовту, що автоматично трансформувалася у червону.

На 88-й хвилині "Брюґґе" знову зрівнює рахунок. Контратака бельгійців – і Руд Вормер ударом з метрів 14-ти пробиває у кут воріт – 2:2. На третій хвилині, доданій до основного часу, "Динамо" таки забиває третій гол. Після подачі кутового Фран Соль пробив головою. М`яч зрикошетив від захисника бельгійців і залетів у кут воріт – 3:2. Але і на цьому не все. Обрізка Де Пени в центрі поля – і Лої Опенда виходить сам на сам із Бойком і пробиває у кут воріт. Нічия 3:3.

Для "Динамо" єврокубковий сезон традиційно за останні роки продовжиться у груповому турнірі Ліги Європи, а "Брюґґе" проходить до плей-офф раунду Ліги чемпіонів.