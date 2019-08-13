Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" видовищно вкотре пролетіло повз Лігу чемпіонів

Вівторок, 13 серпня 2019, 22:43
Динамо видовищно вкотре пролетіло повз Лігу чемпіонів

Київське "Динамо" завершило свою боротьбу в кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни програли бельгійському "Брюґґе" за сумою двох матчів.

Після поразки з мінімальним рахунком у Бельгії, динамівці в Києві зіграли унічию з рахунком 3:3. Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів пройшов у вівторок 13 серпня на НСК "Олімпійський".

"Динамо" розпочало гру активно і агресивно в атаці, і результат вже був на п`ятій хвилині. Після флангової передачі в центр штрафного майданчика Віталій Буяльский зряче пробив у кут воріт – 1:0. Надалі у киян було кілька небезпечних подач у штрафну, а на 17-й хвилині динамівці мали шанс забивати другий гол. Після пасу від Володимира Шепелєва Беньямін Вербіч метрів з 12-ти не влучив у ворота.

Після 20-ї хвилини перевага "Динамо" почала згасати і бельгійці вирівняли гру і навіть зрівняли рахунок. На 38-й хвилині після подачі кутового Сімон Делі ударом головою пробиває у кут воріт Дениса Бойка – 1:1. На 41-й хвилині лише чудовий сейв Бойка рятує "Динамо" від другого голу після удару Персі Тау під поперечку.

На п`ятій хвилині другого тайму "Динамо" знову виходить вперед. Вербіч накрутив кількох гравців "Брюґґе" в штрафному майданчику. Після його удару м`яч влучив у штангу, а на добивання вдало відіграв Шепелєв, забивши у порожні ворота – 2:1.

Після забитого голу киян гра стала обережнішою і практично без моментів біля обох воріт. "Брюґґе" влаштовував такий рахунок, а "Динамо" бракувало агресії в атаці.

На 82-й хвилині "Динамо" залишається в меншості. Микита Бурда отримав другу жовту картку і залишив поле. За хвилину головний суддя швидко урівняв склади. Тау жорстко зіштовхнувся з Бойком, який пішов на перехоплення м`яча, і побачив перед собою другу жовту, що автоматично трансформувалася у червону.

На 88-й хвилині "Брюґґе" знову зрівнює рахунок. Контратака бельгійців – і Руд Вормер ударом з метрів 14-ти пробиває у кут воріт – 2:2. На третій хвилині, доданій до основного часу, "Динамо" таки забиває третій гол. Після подачі кутового Фран Соль пробив головою. М`яч зрикошетив від захисника бельгійців і залетів у кут воріт – 3:2. Але і на цьому не все. Обрізка Де Пени в центрі поля – і Лої Опенда виходить сам на сам із Бойком і пробиває у кут воріт. Нічия 3:3.

Для "Динамо" єврокубковий сезон традиційно за останні роки продовжиться у груповому турнірі Ліги Європи, а "Брюґґе" проходить до плей-офф раунду Ліги чемпіонів.

Читайте також: "У нас тут не армія", або Як виховують майбутніх зірок київського "Динамо"

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: