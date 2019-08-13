"Динамо" зрелищно в очередной раз пролетело мимо Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" завершило борьбу в квалификации Лиги чемпионов. киевляне проиграли бельгийскому "Брюгге" по сумме двух матчей.

После поражения с минимальным счетом в Бельгии динамовцы в Киеве сыграли вничью со счетом 3:3. Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов прошел во вторник 13 августа на НСК "Олимпийский".

"Динамо" начали игру активно и агрессивно в атаке, и результат уже был на пятой минуте. После фланговой передачи в центр штрафной Виталий Буяльский прицельно пробил в угол ворот – 1:0. В дальнейшем у киевлян было несколько опасных подач в штрафную, а на 17-й минуте динамовцы имели шанс забивать второй гол. После паса от Владимира Шепелева Беньямин Вербич метров с 12-ти не попал в ворота.

После 20-й минуты "Динамо" начало терять преимущество. Бельгийцы выровняли игру и даже сравняли счет. На 38-й минуте после подачи углового Симон Дели ударом головой пробивает в угол ворот Дениса Бойко – 1:1. На 41-й минуте великолепный сейв Бойко спасает "Динамо" от второго гола после удара Перси Тау под перекладину.

На пятой минуте второго тайма "Динамо" снова выходит вперед. Вербичи накрутил нескольких игроков "Брюгге" в штрафной. После его удара мяч попал в штангу, а Шепелев удачно сыграл на добивание, забив в пустые ворота – 2:1.

После забитого гола киевлян игра стала более осторожной и практически без моментов у обоих ворот. "Брюгге" устраивал счет, а "Динамо" не хватало агрессии в атаке.

На 82-й минуте "Динамо" остается в меньшинстве. Никита Бурда получил вторую желтую карточку и покинул поле. Спустя минуту главный судья быстро уравнял составы. Тау жестко столкнулся с Бойко, устремившимся на перехват мяча, и увидел перед собой вторую желтую, которая автоматически трансформировалась в красную.

На 88-й минуте "Брюгге" снова сравнивает счет. Контратака бельгийцев – и Вормер ударом метров с 14-ти пробивает в угол ворот – 2:2. На третьей минуте, добавленной к основному времени, "Динамо" таки забивает третий гол. После подачи углового Фран Соль пробил головой. Мяч срикошетил от защитника бельгийцев и залетел в угол ворот – 3:2. Но и на этом не все. Обрезка Де Пены в центре поля – и Лои Опенда выходит один на один с Бойко, пробивает в угол ворот. Ничья 3:3.

Для "Динамо" еврокубковый сезон традиционно за последние годы продолжится в групповом турнире Лиги Европы, а "Брюгге" проходит в плей-офф раунда Лиги Европы.

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