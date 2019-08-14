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У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями

Середа, 14 серпня 2019, 14:05

Міністерство вищої освіти й науки РФ в липні розіслало в підвідомчі організації рекомендації щодо контактів із іноземними та міжнародними організаціями та прийому іноземних громадян.

Про відповідний наказ пише "Московський комсомолець", а газета "Троїцький варіант" публікує скани документа, повідомляє "Meduza".

Наказ, що робить жорсткішими правила контактів із іноземцями, передбачає, що російські наукові організації повинні будуть за 5 днів повідомити Міносвіти про заплановані зустрічі із зарубіжними колегами, надавши список учасників.

Як ідеться у документі, на зустрічі з іноземцем повинні бути присутніми щонайменше двоє російських вчених, а контакти із зарубіжними колегами у неробочий час можливі лише з дозволу керівництва.

Після зустрічі від вчених вимагають скласти звіт із коротким описом розмови, приклавши до нього скани паспортів учасників.

У рекомендаціях російського міністерства йдеться, що при відвідуванні наукових організацій іноземці можуть використовувати записувальні та копіювальні пристрої "лише у випадках, передбачених міжнародними договорами РФ".

Завідувач лабораторією Управління складними системами Інституту проблем машинознавства РАН Олександр Фрадков у відкритому листі на ім'я голови Міністерства освіти й науки РФ зазначив, що цей пункт "викликає особливий подив".

Чи означає ця вимога, що тепер, наприклад, у учасників міжнародних конференцій доведеться "відбирати годинник, телефон та інші технічні пристрої (мабуть, і кулькову ручку теж)", пише він.

Фрадков називає наказ непродуманим і просить міністра вищої освіти й науки Михайла Котюкова покарати співробітників, які підготували його.

А науковий журналіст Ірина Якутенко написала у Facebook, що "наука не буває "російською" й "іноземною", адже це завжди плід спільних зусиль".

Ініціативу Міністерства освіти та науки вона порівнює з обмеженнями на контакти з іноземцями, що існували за часів СРСР.

Теми: Росія
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