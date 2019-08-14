В России хотят контролировать контакты ученых с иностранцами

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Среда, 14 августа 2019, 14:05

Министерство высшего образования и науки РФ в июле разослало в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан.

О соответствующем приказе пишет "Московский комсомолец", а газета "Троицкий вариант" публикует сканы документа, сообщает "Meduza".

Приказ, ужесточающий правила контактов с иностранцами, предусматривает, что российские научные организации должны будут за 5 дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников.

Как говорится в документе, на встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых, а контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства.

После встречи от ученых требуют составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

В рекомендациях российского министерства говорится, что при посещении научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".

Заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме на имя главы Минобрнауки РФ отметил, что этот пункт "вызывает особое недоумение".

Означает ли это требование, что теперь, например, у участников международных конференций придется "отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)", пишет он.

Фрадков называет приказ непродуманным и просит министра высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать подготовивших его сотрудников.

А научный журналист Ирина Якутенко написала в Facebook, что "наука не бывает "российской" и "иностранной", ведь это всегда плод совместных усилий".

Инициативу Минобрнауки она сравнивает с ограничениями на контакты с иностранцами, существовавшими во времена СССР.

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Темы: Росcия


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