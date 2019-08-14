"Динамо" після вильоту з Ліги Чемпіонів звільнило головного тренера

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Середа, 14 серпня 2019, 14:16

Джерело: сайт ФК "Динамо" (Київ)

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) звільнив весь тренерський штаб і головного тренера Олександра Хацкевича після того, як команда вчергове не змогла пробитися в плей-офф Ліги Чемпіонів.

Дослівно: "Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди.

Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич

ФК "Динамо" (Київ) щиро дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену за понад два роки роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності."

Деталі: Інформацію про те, хто працюватиме з командою "Динамо" далі, повідомлять пізніше.

Що було раніше: 13 серпня київське "Динамо" за підсумками двох матчів з бельгійським "Брюґґе" завершило свою боротьбу в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Для "Динамо" єврокубковий сезон традиційно за останні роки продовжиться у груповому турнірі Ліги Європи, а "Брюґґе" пройшло до плей-офф раунду Ліги чемпіонів.

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Українська правда

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Теми: футбол спорт


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