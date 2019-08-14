"Динамо" после вылета из Лиги Чемпионов уволило главного тренера

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Среда, 14 августа 2019, 14:16

Источник: сайт ФК "Динамо" (Киев)

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) освободил весь тренерский штаб и главного тренера Александра Хацкевича после того, как команда в очередной раз не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов.

Дословно: "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич

ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проделанную за более чем два года работу и желает успехов в дальнейшей деятельности."

Детали: Информацию о том, кто будет работать с командой "Динамо" дальше, сообщат позже.

Что было раньше: 13 августа киевское "Динамо" по итогам двух матчей с бельгийским "Брюгге" завершило свою борьбу в квалификации Лиги чемпионов.

Для "Динамо" еврокубковый сезон традиционно за последние годы продолжится в групповом турнире Лиги Европы, а "Брюгге" прошло в плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Украинская правда

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Темы: футбол спорт


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