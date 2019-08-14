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ГПУ каже, що справу Новинського закривали, але вже поновили

Середа, 14 серпня 2019, 15:57

Джерело: пост речниці генерального прокурора Лариси Сарган

У Генеральній прокуратурі кажуть, що слідчий дійсно закривав розслідування стосовно депутата Вадима Новинського, але пізніше це рішення було скасоване.

Пряма мова: "Наголошую: провадження не закрите, розслідування триває". 

"Постановою прокурора від 12.08.2019 вказане рішення слідчого (про закриття кримінального провадження – УП) скасоване як незаконне, зокрема, з огляду на те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості прийняття слідчим та/або прокурором процесуального рішення про закриття кримінального провадження стосовно свідка (Новинський у провадженні мав статус свідка, підозра оголошена не була – УП)".

Деталі: 25 червня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання адвоката Новинського та встановив строк 1 місяць для завершення слідства.

Генпрокуратура та потерпілі подали скаргу на це рішення, однак суд відмовив відкривати апеляційне провадження. Також ГПУ подала скаргу до Верховного Суду, який ще не ухвалив рішення.

Водночас, суд на прохання прокуратури розʼяснив, що вимога закрити провадження стосується лише Новинського.

У ГПУ стверджують, що 26 липня їхній слідчий закрив провадження "виключно на виконання судових рішень".

Однак пізніше, 12 серпня, прокурор скасував рішення слідчого як незаконне. У відомстві наполягають, що не можуть закрити провадження стосовно свідка (Новинському не оголосили підозру, він мав статус свідка – УП).

Що було раніше: Адвокат Новинського повідомив, що ГПУ закрила провадження стосовно можливої причетності нардепа до незаконного утримання архієпископа Олександра Драбинка.

Перед тим суд зобов’язав прокуратуру або передати справу до суду, або закрити її, посилаючись на те, що за 5 років розслідування Новинському так і не повідомили про підозру, навіть після того, як з нього зняли недоторканність.

Знати більше: І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським

"Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський"

Передісторія:

  • 8 грудня 2016 року Рада зняла недоторканність з Новинського.
  • Слідство стверджувало, що депутат утримував під вартою архієпископа Драбинка з метою змусити митрополита Володимира відректися від престолу.
  • Новинський заявляв, що в поданні ГПУ не було об'єктивних доказів.

Українська правда

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