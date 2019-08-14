ГПУ закрила справу Новинського, через яку він втратив недоторканність – адвокат

Джерело: коментар адвоката Олега Татарова "Українській правді"

Генеральна прокуратура закрила провадження стосовно можливої причетності нардепа Вадима Новинського до незаконного утримання архієпископа Олександра Драбинка.

Адвокат Новинського: "Це велике кримінальне провадження, яке розслідується не один рік, яке стосувалось Януковича (екс-президента Віктора Януковича – УП), Захарченка (екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко – УП) та інших осіб".

"ГПУ рахувала, що він (Новинський – УП) був як свідок, ми рахували що він не був як свідок, а був з окремим статусом особи, чиї права обмежуються під час досудового розслідування".

"Верховна Рада дала згоду на притягнення Вадима Владиславовича до відповідальності. Але зрозуміло, що жодного доказу, що Новинський щось протиправне вчинив, не було".

Деталі: У справі про незаконне утримання архієпископа, нібито з метою встановити контроль над УПЦ (МП), фігурували також інші особи, однак закрили провадження лише стосовно Новинського. Слідсто по інших фігурантах триває.

За словами адвоката, слідчий підписав постанову про закриття 26 липня.

Це було зроблено відповідно до ухвали суду, який 25 червня встановив прокуратурі термін у 1 місяці для того, щоб або передати справу в суд, або закрити її.

Рішення суду було вмотивоване тим, що за 5 років розслідування Новинському так і не повідомили про підозру, навіть після того, як з нього зняли недоторканність. Цим ГПУ нібито не дотрималась граничних строків розслідування, а права депутата на справедливий розгляд справи в розумні строки були порушені.

"Українська правда" звернулась по коментар до прес-служби Генпрокуратури. Однак там відмовились коментувати інформацію.

Пізніше речниця генпрокурора Лариса Сарган опублікувала коментар. За її словами, слідчий дійсно закривав розслідування стосовно Новинського, але пізніше це рішення було скасоване.

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"Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський"

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