У партій Ляшка та Гриценка конфіскують внески

Джерело: сайт Національного агентства з питань запобігання корупції

До державного бюджету конфіскують 448 тисяч гривень внесків на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка" та "Громадянської позиції".

Дослівно: "Постановами Херсонського та Вінницького міських судів визнано винними у порушенні встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії двох фізичних осіб-внескодавців з притягненням їх до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскацією до державного бюджету суми внесків".

Деталі: Відповідні рішення суди винесли на підставі матеріалів, що надійшли від НАЗК.

Зокрема, суди постановили конфіскувати 198 тисяч гривень внесків на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка" та 250 тисяч гривень на підтримку "Громадянської позиції".

Факти правопорушень були встановлені за результатами аналізу звітів політичних партій за ІV квартал 2018 року.

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