У партий Ляшко и Гриценко конфискуют взносы
Источник: сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
В государственный бюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции".
Дословно: "Постановлениями Херсонского и Винницкого городских судов признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов".
Детали: Соответствующие решения суды вынесли на основании материалов, поступивших от НАПК.
В частности, суды постановили конфисковать 198 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и 250 тысяч гривен на поддержку "Гражданской позиции".
Факты правонарушений были установлены в результате анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года.
Предыстория:
- В июле НАПК сообщило, что конфискуют в госбюджет более 130 тысяч гривен незаконного взноса в поддержку кандидата в президенты Валентина Наливайченко.
- 1 августа стало известно, что конфискуют 190 тысяч гривен в поддержку кандидата в президенты от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.