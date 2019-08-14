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У партий Ляшко и Гриценко конфискуют взносы

Среда, 14 августа 2019, 16:05
У партий Ляшко и Гриценко конфискуют взносы

Источник: сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

В государственный бюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции".

Дословно: "Постановлениями Херсонского и Винницкого городских судов признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов".

Детали: Соответствующие решения суды вынесли на основании материалов, поступивших от НАПК.

В частности, суды постановили конфисковать 198 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и 250 тысяч гривен на поддержку "Гражданской позиции".

Факты правонарушений были установлены в результате анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года.

Предыстория:

  • В июле НАПК сообщило, что конфискуют в госбюджет более 130 тысяч гривен незаконного взноса в поддержку кандидата в президенты Валентина Наливайченко.
  • 1 августа стало известно, что конфискуют 190 тысяч гривен в поддержку кандидата в президенты от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКЛяшко ОлегГриценкопартии
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