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Суд заборонив забудовнику роботи в Протасовому Яру

Середа, 14 серпня 2019, 23:34

Джерело:  Роман Ратушний, очільник ініціативної групи "Захистимо Протасів Яр" в ефірі "Громадського радіо"

Громада Протасового яру виграла суд у забудовника ТОВ "Дайтона груп", якому тепер заборонено проводити будь-які роботи на території Яру.

Пряма мова: "Сьогодні розглядалася апеляція на ухвалу рішення Окружного адміністративного суду Києва. Цією ухвалою суддя Чудак зупинила дію припису, який забороняв дніпровському забудовнику ТОВ "Дайтона груп" проводити будівельні та підготовчі роботи до усунення порушень. 

Проект будівництва не відповідав містобудівним умовам та обмеженням, які забудовник сам отримував через суд рік тому. Місто відмовлялося видавати містобудівні умови та обмеження...

Це дає громаді Протасового Яру, яка з цією забудовою бореться, час для того, щоб далі більш якісно і ефективно діяти у правовому полі, зокрема, скасувати дозвіл на будівництво, про що вже були подані відповідні позови, а також визнати недійсними договори оренди-суборенди земельної ділянки".

Деталі: Суд відновив дію припису Державної архітектурно-будівельної інспекції про заборону підготовчих та будівельних робіт до усунення порушень. 

Ратушний зазначив, що позов громади обіцяло підтримати місто, однак досі цього не зробило.

Передісторія:

  • 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.
  • КМДА неодноразово просила забудовника утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру.
  • У Києві протестувальники проти забудови у Протасовому яру частково перекрили парканом проїжджу частину. Водіям давали листівки, у яких пояснювали, що з новими багатоповерхівками в Протасовому яру затори стануть значно більшими за той, що влаштували учасники акції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київсудбудівництво
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