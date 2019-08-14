Суд заборонив забудовнику роботи в Протасовому Яру

Джерело: Роман Ратушний, очільник ініціативної групи "Захистимо Протасів Яр" в ефірі "Громадського радіо"

Громада Протасового яру виграла суд у забудовника ТОВ "Дайтона груп", якому тепер заборонено проводити будь-які роботи на території Яру.

Пряма мова: "Сьогодні розглядалася апеляція на ухвалу рішення Окружного адміністративного суду Києва. Цією ухвалою суддя Чудак зупинила дію припису, який забороняв дніпровському забудовнику ТОВ "Дайтона груп" проводити будівельні та підготовчі роботи до усунення порушень.

Проект будівництва не відповідав містобудівним умовам та обмеженням, які забудовник сам отримував через суд рік тому. Місто відмовлялося видавати містобудівні умови та обмеження...

Це дає громаді Протасового Яру, яка з цією забудовою бореться, час для того, щоб далі більш якісно і ефективно діяти у правовому полі, зокрема, скасувати дозвіл на будівництво, про що вже були подані відповідні позови, а також визнати недійсними договори оренди-суборенди земельної ділянки".

Деталі: Суд відновив дію припису Державної архітектурно-будівельної інспекції про заборону підготовчих та будівельних робіт до усунення порушень.

Ратушний зазначив, що позов громади обіцяло підтримати місто, однак досі цього не зробило.

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