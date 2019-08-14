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Суд запретил застройщику работы в Протасовом Яру 

Среда, 14 августа 2019, 23:34

Источник: Роман Ратушный, глава инициативной группы "Защитим Протасов Яр" в эфире "Громадського радио

Активисты Протасова яра выиграли суд у застройщика ООО "Дайтона групп", которому теперь запрещено проводить какие-либо работы на территории Яра.

Прямая речь: "Сегодня рассматривалась апелляция на постановление решения Окружного админсуда Киева. Этим постановлением судья Чудак остановила действие предписания, запрещающего днепровскому застройщику ООО "Дайтона групп" проводить строительные и подготовительные работы до устранения нарушений.

Проект строительства не отвечал градостроительным условиям и ограничениям, которые застройщик сам получал через суд год назад. Городские власти отказывались выдавать градостроительные условия и ограничения... 

Это дает обществу Протасова Яра, которая с застройкой борется, время для того, чтобы в дальнейшем более качественно и эффективно действовать в правовом поле, в частности, отменить разрешение на строительство, о чем уже были поданы соответствующие иски, а также признать недействительными договоры аренды-субаренды земельного участка".

Детали: Суд восстановил действие предписания Государственной архитектурно-строительной инспекции о запрете подготовительных и строительных работ до устранения нарушений. 

Ратушный отметил, что иск общины обещали поддержать власти города, однако до сих пор этого не сделали.

Предыстория:

  • 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства.
  • 18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к строительной технике.
  • КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.
  • 15 июля протестующие против застройки в Протасовом яру частично перекрыли забором проезжую часть. Водителям давали листовки, в которых объясняли, что с новыми многоэтажками в Протасовом яру пробки станут значительно больше той, которую устроили участники акции.

Темы: Киевсудстроительство
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